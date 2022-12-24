مائل للبرودة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والمحافظات| فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 24-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 19 13

الإسكندرية 19 14

الإسماعيلية 20 12

الدقهلية 19 14

الغردقة 22 16

المنيا 19 10

