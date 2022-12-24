عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مائل للبرودة.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على القاهرة الكبرى والمحافظات| فيديو

درجات الحرارة
درجات الحرارة

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، السبت 24-12- 2022، في القاهرة والمحافظات.

حالة الطقس

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

 العظمى الصغرى

القاهرة 19 13
الإسكندرية 19 14
الإسماعيلية 20 12
الدقهلية 19 14
الغردقة 22 16
المنيا 19 10
 

درجات الحرارة توك شو درجات الحرارة المتوقعة اليوم حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

انهيار الدولار بالسوق السوداء|تراجع 12 جنيها دفعة واحدة ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

أول قرار من الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق بقطع فى الرباط الصليبي

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

ترشيحاتنا

بندور عن الكنز.. اعترافات مثيرة للمنقبين على الأثار بباب الشعرية

حبس الزوج 6 شهور وتغريمه|عقوبات الطلاق وتعدد الزوجات بقانون الأحوال الشخصية الجديد

دعاء المطر لأبي الميت.. 11 كلمة تجعل له مع كل قطرة مغفرة

علشان محدش يضحك عليك.. تعرف على أسعار السلع الغذائية بالمحلات والمجمعات الاستهلاكية

الإخلاء فورا.. 4 حالات لطرد المستأجر نهائيا بـ قانون الإيجار القديم

في ذكرى ميلاده.. عمر الجيزاوى عاد إلى الحياة بالمشرحة.. وتزوج 10 مرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى ميلاده.. عمر الجيزاوى عاد إلى الحياة بالمشرحة.. وتزوج 10 مرات

بفستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة خلال الاحتفال بالكريسماس| شاهد

شاهد.. نجاة امرأتين بأعجوبة من دهس قطار هندي مسرع

برشاقة ملفتة.. ليلي أحمد زاهر تثير الجدل بهذه الإطلالة|شاهد

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ