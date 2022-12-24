بينهم 28 امرأة.. سلطنة عمان تطلق انتخاباتها النيابية.. غدا

تشهد سلطنة عُمان غدًا انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة 2022، وذلك عبر تطبيق "أنتخبُ".



وقالت وكالة الأنباء العمانية إن عملية التصويت سوف تبدأ الساعة 8صباحًا وتنتهي عند الساعة 7 مساء.



وأشارت إلى أن إجمالي المرشحين للانتخابات بلغ 727 مرشحًا بينهم 28 امرأة، فيما بلغ عدد الناخبين 731767 ناخبًا بينهم 347965 ناخبة.



وأعلنت وزارة الداخلية العمانية الاستعداد الكامل للعملية الانتخابية في يوم التصويت الذي حُدد بيوم 25 ديسمبر للناخبين داخل سلطنة عُمان.



كان العمانيون الموجودين خارج سلطنة عمان قد أدلوا بأصواتهم يوم 18 ديسمبر الجاري