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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شلل بسبب العاصفة الثلجية.. إلغاء 5700 رحلة طيران في أمريكا

أجواء متجمدة
أجواء متجمدة

ألغت السلطات الأمريكية آلاف الرحلات الجوية بسبب الطقس المضطرب والعواصف الثلجية، وذلك في ظل حدوث عدة حوادث بالولايات، منها حادثة طريق اصطدمت فيها ٥٠ سيارة وسقط بها قتلى وجرحى، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

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تسببت الأجواء الجوية المضطربة في اضطراب في خطوط المواصلات، بسبب العاصفة الشتوية التي تجتاح معظم أنحاء الولايات المتحدة، والتي نجم عنها في عواصف ثلجية وأمطار متجمدة وفيضانات و طقس ما دون الصفر في درجات الحرارة.

وبالإضافة إلى الاغلاقات في بعض الطرق وتعطل حركة الناس، أدى الطقس العاصف، إلى إلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة و خارجها.

وأدت العاصفة التي وصلت في وقت سابق هذا الأسبوع لإسقاط خطوط الكهرباء، ووقوع الكثير من حوادث السيارات على الطريق السريعة، وأدت أيضا إلى إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية.

تعتبر العاصفة غير مسبوقة في نطاقها، حيث امتدت من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو جراندي على طول الحدود مع المكسيك.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن حوالي 60٪% من سكان الولايات المتحدة واجهوا نوعا من التنبيهات أو التحذيرات المتعلقة بالطقس الشتوي، وإن درجات الحرارة انخفضت إلى ما دون المستوى الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

وغطت الأمطار المتجمدة الكثير من شمال غرب المحيط الهادئ بطبقة من الجليد، بينما واجه السكان في الشمال الشرقي خطر الفيضانات الساحلية والداخلية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة المتجمدة والرياح العاصفة من المتوقع أن تؤدي إلى "قشعريرة برد شديدة الخطورة في معظم أنحاء وسط وشرق الولايات المتحدة في عطلة نهاية الأسبوع"، مضيفة أن هذه الظروف "ستخلق خطرا محتملا يهدد حياة المسافرين الذين تتقطع بهم السبل".

و انقطع التيار الكهربائي مؤقتا عن أكثر من مليون منزل ونزل ومنشأة.

 

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