طالب بمطروح يحصد الميدالية الذهبية في البطولة الدولية للملاكمة كيك بوكسينج

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمطروح أن طلاب تعليم مطروح يواصلون مشاركتهم الإيجابية في العديد من البطولات والمحافل الرياضية محليا ودولياً.

وأوضح وكيل الوزارة أن الطالب عادل ماهر بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة مطروح الرسمية لغات حقق الميدالية الذهبية والمركز الأول في البطولة الدولية للملاكمة كيك بوكسينج تحت وزن 23 كيلو جراما.

وأعرب شحاتة عن اعتزاز تعليم مطروح بتشريف الطلاب للمحافظة ورفع اسمها في المحافل الرياضية المحلية والدولية وتحليهم بالروح القتالية والقيم والأخلاق الحميدة أثناء المنافسات.

وأهدى وكيل الوزارة التميز الرياضي للطلاب إلى اللواء خالد شعيب قائد الأقليم تقديرًا لدعمه المتواصل والمؤثر لتعليم مطروح، مؤكدًا أنه جاء تتويجًا لجهود فريق عمل متعاون ومجتهد، متمنياً مزيدا من النجاح والتقدم لجميع أبناء المحافظة المشاركين في مختلف الأنشطة والمسابقات.