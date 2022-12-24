علياء على وإسلام نصر يمثلان مطروح بمؤتمر تمكين الشباب العربى بالسعودية

مثلت علياء علي أمينة البحث العلمي والاختراع بحزب حماة الوطن بمحافظة مطروح مصر والمحافظة في مؤتمر تمكين الشباب العربى بالسعودية خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ من شهر ديسمبر الجارى الذى تنظمه جامعة الدول العربية .



وقال النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بأن أمينة البحث العلمي والاختراع بالحزب " علياء على" و"اسلام نصر" من مطروح بمؤتمر تمكين الشباب العربى بالسعودية خلال الفترة من ٢٢ وحتى ٢٨ من شهر ديسمبر الجارى .

وأشار عضو مجلس النواب بأن مشاركة أربع شباب من بينهم اثنين من أبناء محافظة مطروح يعد إنجاز ، بعد اجتيازهم المقابلات الشخصية بوزارة الشباب والرياضة، واختيارهم لتمثيل مصر بالمؤتمر ، ومعهم ممثلين من جامعة الدول العربية ، .

وقدم النائب عيسي أبوتمر عضو مجلس النواب ، أمين حزب حماة الوطن بمطروح ،والمستشار محمد رحومة أمين التنظيم بحزب حماة الوطن ، وأعضاء هيئة المكتب وأمانات المراكز بحزب حماة الوطن بمطروح التهنئة ، لابنه حزب حماة الوطن بمطروح وشباب المحافظة ممثلين لمصر كنماذج مشرفة وسفراء لمطروح في الخارج ، يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب فى كافة الأحداث والفعاليات الكبرى خارج الوطن .