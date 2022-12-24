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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قبل ما تتحرك .. تعرف على حالة المرور في شوارع الجيزة

شوارع الجيزة
شوارع الجيزة

تشهد حالة المرور المسائية في الشوارع الرئيسية والميادين الهامة بمحافظة الجيزة، والتي تستقر على أغلب المناطق، بطء في حركة المرور على بعض المناطق الرئيسية في الجيزة.

كما تشهد شوارع ومحاور محافظة الجيزة الرئيسية استقرارا نسبيا في حالة المرور، مع ظهور بطء في حركة المركبات على بعض المناطق.

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حالة المرور في الجيزة

يشهد كوبري 6 أكتوبر بمناطق العجوزة بطء في حركة المرور بالإتجاهين القادم والمتجه من وإلى مناطق القاهرة والدقي والمهندسين، مع استقرار الحركة المرورية في شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

ويشهد شارع جامعة الدول العربية، استقرار في الحالة المرورية حتى ميدان سفنكس مع بطء الحركة في شارع السودان، وارتفاع الكثافات المرورية على كوبري 15 مايو في القادم من ميدان لبنان باتجاه كورنيش الجيزة والزمالك.

شارع الهرم

أماكن الزحمة في الجيزة

كما يشهد محور 26 يوليو بطء في حركة المرور في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم والمتجه من وإلى مناطق الشيخ زايد.

ويشهد كورنيش النيل في الجيزة بطء في حركة المرور على مناطق الكيت كات والعجوزة والدقي للقادم من إمبابة، واستقرار الحركة المرورية في شارع البحر الأعظم بالإتجاهين.

وترتفع الكثافات المرورية في شارع فيصل بمحيط كلية التربية الرياضية بالاتجاهين، مع استقرار حركة المرور في شارع الهرم بالاتجاهين.

ويشهد شارع القومية العربية في إمبابة كثافات مرورية مرتفعة، مع بطء حركة المرور على كورنيش النيل في إمبابة، واستقرار حالة المرور على كورنيش النيل في الوراق بالإتجاهين.

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أرقام تهمك.. الطوارئ والمرور والنجدة

ويأتي فى مقدمة خدمات الطوارئ، أرقام الإدارة العامة للمرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122.

- رقم الإدارة العامة للحماية المدنية 23892017 - 23892016 - 180
- رقم خدمات الإدارة العامة لمرور القاهرة 136 - 01155554444
- رقم شرطة النجدة لتلقي بلاغات المواطنين 122
- رقم الإدارة العامة لمرور الجيزة 37612166
- رقم الحماية المدنية بالقاهرة 23919364
- رقم الحماية المدنية بالجيزة 37610258
- رقم مرور أكتوبر 38355532

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