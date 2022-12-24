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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بناء على طلب وزير المالية.. إحالة رجل أعمال إلى الجنايات| تفاصيل

ارشيفية
ارشيفية

أحالت جهات التحقيق المختصة، رجل أعمال شهير صاحب توكيلات لأجهزة التكييفات والتبريد، إلي الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه (تجارة وتوريدات أجهزة كهربائية ومقاولات التكييف والتبريد)، بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة.

وطلب وزير المالية الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءات التحقيق قبل المتهم، وأعقبه طلب رفع الدعوى الجنائية مرفق محضر إجراءات تضمن النتيجة النهائية بتهرب المتهم من سداد القيمة المضافة المستحقة عليه بصفته المسئول عن المنشأة.

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