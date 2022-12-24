زراعة البرلمان من مصنع فوسفات أبو طرطور: السيسي أعاد اكتشاف كنوز مصر

زار وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، مصنع فوسفات مصر بالوادى الجديد وذلك بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة بالوادى الجديد.

واستمع الوفد البرلمانى إلي عرض من رئيس مجلس إدارة الشركة عن تاريخ إنشاء الشركة وحجم انتاجها، حيث أكد أن تعد الراعى الرسمى للفوسفات الخام في مصر وتقوم بتوربده إلي الشركات العامة في ذات المجال بمصر.

وأضاف ان الشركة تابعة للدولة بشكل كامل وتعد أكبر شركة فوسفات في مصر تقوم بالتصدير حيث يمثل حجم تصديرها نسبة ٦٥ في المائة الفوسفات المصدر للخارج.

وتابع، أن هناك خطة لتعظيم القيمة المضافة للشركة من خلال إنشاء مصنع لتصنيع عناصر وأصناف من الفوسفات قبل تصدير خام، حيث يتم إعداد دراسات حاليا حول الأفضلية والأنسب للدولة، ما بين الحصول علي قرض لإنشاء المصنع أو طرح المشروع لمشاركة القطاع الخاص فيه بديلا للقروض.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت نهضة تنموية في مختلف القطاعات ومنها قطاع الأسمدة، متابعا أن الرئيس السيسي أعاد اكتشاف كنوز مصر من جديد.

وأشاد بتجربة مصنع فوسفات مصر بالوادى الجديد، مشيرا إلي جهود محافظ الوادى الجديد في تسهيل الاستثمارات بالمحافظة.

وأكد أهمية صناعة الفوسفات، لاسيما وأنه من العناصر الغذائية الهامة المطلوبة للنبات، متابعا، هدفنا التوسع في التصدير وتعظيم العائد من الفوسفات، مستشهدا، كنا نستورد كميات من بعض الأصناف والآن أصبح لدينا شبه اكتفاء منها مثل حامض الفوسفريك.

ودعا الحصرى للحد من تصدير الفوسفات الخام ليتم التوسع في تصنيع الأصناف ذات القيمة المضافة محليا وعلي مستوى التصدير.

وأكد الحصرى استمرار دعم لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لجميع قضايا قطاعى الزراعة والرى ومن بينها قطاع الأسمدة الذى احتل مساحة كبيرة من اللجنة الفترة الماضية.

ومن جانبه قال النائب مجدى ملك، أهمية السير في الانجاهين سواء تصدير الخام أو تصنيع أصناف جديدة منه لاسيما وأن العائد مجزى حاليا، كما دعا إلي مشاركة القطاع الخاص لما يتميز به من سرعة في تنفيذ المشروعات.

ومن جانبه تساءل النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن مدى الجدوى الاقتصادية من توجه الشركة لتصنيع الفوسفات إلي أصناف وعناصر جديدة، وهل من الأفضل الاكتفاء بالتوسع في توريد الفوسفات الخام لباقي الشركات الناجحة في تصدير وتسويق تلك الأصناف الجديدة.

كما تساءل النائب عادل عامر، عن مصدر الطاقة ومدى توافر اللوجستيات وضوابط التعاقدات الخارجية.

وعقب رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن هناك دراسات جدوى تم اعدادها والتى أشارت إلى أن السوق العالمى بعد الأزمة الروسية الأوكرانية يحتاج كميات كبيرة من هذه الأصناف وبالتالي يمكن تحقيق عائد جيد من التصدير.

وأوضح أن تكلفة المشروع الجديد تصل إلي ١.٢ مليار دولار .

كما تفقد الوفد البرلمانى، الورشة الميكانيكية التابعة لوزارة الرى بمحافظة الوادي الجديد.

واستمع الوفد البرلمانى إلي العقبات التى تواجه عمل الورشة الفنية، والتى تمثلت في مشكلات نقص الكوادر البشرية من مهندسين وفنيين وعمالة فنية، بالإضافة إلي نقص في مخصصات الصيانة والورشة في الموازنة العامة للدولة.

ومن جانبها أوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بزيادة مخصصات الورشة الفنية بالموازنة العامة الجديدة.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور الوادى الجديد ، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.

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