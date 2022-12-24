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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تضامن الغربية تدشن معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا

تضامن الغربية
تضامن الغربية

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، معرضاً لتوزيع الملابس الجديدة على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بقرية إبشواي بمركز قطور، فى إطار جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

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وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، مدير مديرية التضامن بالغربية، أن أهم  ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار، بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وأن الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية، وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات ، لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين.

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وأشار إلى  أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية ، والتخفيف عن كاهلهم، لافتًا إلى أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها، أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام، أو أن يكون عائل الأسرة مصاباً بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

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