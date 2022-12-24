طقس غير مستقر..إزالة آثار مياه الأمطار بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع، لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي أثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أول بأول، والتأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

قام حى العجمى برئاسة السيد موسي متابعة أعمال كسح وإزالة آثار مياه الأمطار بشارع زمزم ، شارع الهانوفيل الرئيسي ، أمام شارع أبو سعيد ، شارع أمين إسحاق بالهانوفيل ، شارع الميناء البيطاش ، شارع إسكندرية مطروح أمام بوابة الحديد والصلب ، شارع الحنفية ، أمام شارع موبيلكا ، شارع مدرسة أجياد.

وتابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق الحي شملت محور المحمودية البطئ وشارع المكس أمام سور الترسانة البحرية وطريق القباري السريع والتأكد من سيولة الحركة المرورية.

وتفقدت هدي ابو كليلة رئيس حي المنتزة ثان أعمال ازالة آثار مياه الأمطار والتأكد من سيولة الحركة المرورية شملت ميدان المندرة الكوبري قبلي وبحري ، وطريق الكورنيش.

وواصل حى العامرية ثان برئاسة الأستاذ محارب هيلع أعمال كسح وتصريف مياه الأمطار شملت طريق الكافورى أمام أستاد برج العرب ، أبو الريش وجميع المناطق الساخنة بنطاق الحي.

وأكد المحافظ على أستمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية كما اوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.