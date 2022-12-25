فوائد مذهلة للنساء والأطفال بتناول «القرنفل».. تعرف عليها

يعتبر نبات القرنفل أحد النباتات الطبية التى تنمو في سيناء، ويعتبر تناول القرنفل باعتدال أثناء الحمل، يمثل العديد من الفوائد الصحية لجسم الطفل والمرأة الحامل وذلك لأن القرنفل مفيد لنمو الطفل ويحمي المرأة من الأنيميا ، ويقوي مناعة الحامل .. حيث يحتوي القرنفل على كمية صغيرة من فيتامين هـ، وهو أمر ضروري لبناء عضلات الطفل.، كما يحتوي أيضاً على كمية صغيرة من الكالسيوم والفوسفور، وهو أمر مفيد أثناء الحمل لتعزيز نمو عظام الطفل.



وقال الدكتور شعي فتوح دكتوراة في النباتات الطبية إن القرنفل يعتبر مصدرًا لأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهو أمر بالغ الأهمية لنمو دماغ الطفل والجهاز العصبي.، كما يعتبر مصدرًا كبيراً للمعادن مثل الصوديوم والمنجنيز والفوسفور، وكلها تعزز النمو السليم للطفل وتطوره.



ويحتوي القرنفل أيضاً على خصائص مضادة للالتهابات. وهي تخفف آلام المفاصل المرتبطة بالحمل وآلامها وتورمها، والقرنفل غني بالحديد، ما يقلل من فرص الولادة المبكرة ويؤدي إلى تدفق الدم.





القرنفل للنساء الحوامل :

كما يحمي القرنفل المرأة الحامل من الإصابة بمرض الأنيميا، لاحتوائه علي تركيز عال من الحديد، وبالتالي فإن للقرنفل دورًا في إيصال كمية الأكسجين الضرورية للجنين.

ويساهم القرنفل في تقوية مناعة الحامل وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، بالإضافة لدوره في تنشيط عمل الكريات البيضاء.

يحتوي القرنفل على العديد من المعادن كالكالسيوم والفوسفور، ولذلك فهو مفيد في تقوية عظام المرأة الحامل، بالإضافة لدوره في دعم عظام الجنين.

ويحتوي القرنفل على كمية كبيرة من الألياف مما يساهم في منع حدوث الإمساك لدى الحامل، كما يعتبر القرنفل ذا فاعلية كبيرة في طرد الغازات.، ويعتبر القرنفل مصدراً غنياً لمضادات الأكسدة، فهو يعزز المناعة بجعل الجسم مقاوماً للعدوى.





القرنفل علي الريق:

وأضاف أن تناول القرنفل على الريق يساهم في تحسين عملية الهضم، بالإضافة إلى دورة في إيقاف الغثيان والقيء ، كما أن تناول القرنفل على الريق من شأنه أن يحسن من صحة الفم وإعطائه رائحة مميزة.، ويساهم القرنفل في زيادة سماكة الطبقة المخاطية المبطنة لجدار المعدة، الامر الذي يساهم في الحماية من القرحات المعدية.

كما يحتوي القرنفل على ألياف لها تأثير إيجابي على حركة الأمعاء، وتكافح مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعسر الهضم.

يعمل القرنفل على حماية الأسنان من التسوس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للجراثيم والبكتريا.. ويساهم القرنفل في زيادة مناعة الجسم وذلك بسبب دوره الفعال في زيادة عدد الكريات البيضاء في الدم.

إن تناول القرنفل على الريق يحسن عملية الأيض في الجسم، وبالتالي يعمل على إنقاص الوزن لدى النساء.

ويقوي الدماغ و يزيد التركيز و يمنع الزهايمر.، ويقلل من التعب و الإجهاد و آلام الرأس .، كما ينقي الدم و يساعد على تنظيم السكر في الدم و يحمي من ضغط الدم .

ويخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالإنتفاخ و الإمساك و عسر الهضم، ويحمي العين و يزيل الغشاوة عنها ، وهو مفيد في علاج عضلات المثانة و التبول اللإرادي ، ويحافظ أيضا على صحة البشرة بشكل كبير لاحتوائه على مضادات الأكسدة لذا فإنه يقاوم التجاعيد .

ويخلص من إضطرابات الجهاز التنفسي ,حيث إنه مفيد في حالات التهاب الشعب الهوائية و نزلات البرد و علاج الربو و السعال وانسداد الجيوب الأنفية و يقضي على البلغم .

ويساعد القرنفل على تخفيف غازات المعدة و الإنتفاخ و يعالج القرحة الهضمية و يقلل من الغثيان و الدوار.. كما يحمي من الإصابة بامراض السرطان لإحتواءه على المضادات المؤكسدة التي تساهم في التخلص من الجذور الحرة ،ويقوي القلب و الكبد و يحمي من الجلطات و يساهم في توسيع الأوعية الدموية .

وإذا كنت تعانين من انسداد في الأنف، فيمكن غلي حفنة من القرنفل في الماء واستنشقي البخار.

كما يمكن تناول فص أو فصين في القرنفل بعد الوجبات لتسهيل عملية الهضم.

وعند إضافة القرنفل إلى الشاي فهو يقلل من تراكم بكتيريا الفم وتحسين الهضم.

