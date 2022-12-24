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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسماء مدوية| استبعاد 8 لاعبين من قائمة الزمالك أمام المقاولون العرب

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة استبعاد 8 لاعبين عن الزمالك أمام المقاولون العرب، في مباراة الغد.

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غيابات الزمالك:

ويغيب عن الزمالك كل من محمد عبدالشافي، ومحمود حمدي الونش، ومصطفى شلبي للإصابة.

بينما يستمر غياب عبدالله جمعة ويوسف أوباما والسنغالي إبراهيما نداي عن الأبيض، وأخيراً محمد طارق وحسام أشرف لأسباب فنية.

قائمة الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي  - أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور -  سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.

الزمالك المقاولون العرب الدوري المصري فيريرا غيابات الزمالك

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