مع نجله.. شاهد| محمد رمضان في أحدث ظهور على انستجرام

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره صورة له رفقة نجله علي، في أحدث ظهور عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور الفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمد رمضان رفقة ابنه فى أحدث إطلالة لهما، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.



من ناحية أخري، يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد "العمدة" وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، بطولة زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين