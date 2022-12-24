مدمن مخدرات.. التحقيقات تكشف تفاصيل مثيرة عن المتهم بقتل زوجته بقليوب

كشفت التحقيقات الأولية فى واقعة مقتل ربة منزل على يد زوجها بقرية طنان بقليوب أن المتهم مدمن للمواد المخدرة وتعدى عليها بالضرب المبرح حتى لقيت مصرعها بين يديه.

وتبين من المعاينة والفحص وبمناظرة الجثمان تبين وجود جثة المتوفية المشار إليها مسجاة علي ظهرها أعلي سرير بغرفة النوم ووجود آثار تعذيب عبارة عن كدمات بجميع أنحاء الجسم حتى تعدى الزوج المتهم عليها بسبب إدمانه للمخدرات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد تلقى العقيد محمد سامى مندور رئيس الفرع الجنائى بشبرا الخيمة بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها دائرة مركز شرطة قليوب.

بإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، تبين العثور على جثة ربة منزل تدعى "ياسمين.ش.ع" 38 عام بقرية طنان دائرة قام زوجها "محمد.ف.ا" 42 عام بالتخلص من زوجته بعد التعدى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعى.