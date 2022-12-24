شبكة إعلامية شهيرة : اِمنع فيسبوك من التجسس على هاتفك بهذه الخطوات

يشتكي الكثير من المستخدمين من أن شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل فيسبوك ، وجوجل ، وأمازون، تتجسس على البيانات الخاصة بهم من خلال جمعها وتخزينها من خلال التطبيقات المختلفة، وأيضا تقوم مثل هذه الشركات بالتنصت على المكالمات الهاتفية من أجل الأغراض الإعلانية.

وعلى الرغم من أن المساعد الذكي الذي تقدمه شركات مثل جوجل، وآبل، وأيضا أمازون، وأيضا أذونات الميكروفون الموجودة في تطبيقات فيسبوك وسناب شات وغيرها يمكن أن تساعد المستخدم في الكثير من الأشياء، وتختصر أداء المهام على الهواتف الذكية من خلال خطوات بسيطة إلا أنها في النهاية تستخدم جميع التقنيات التي يتم تنشيطها صوتيًا، وتقوم بتسجيل عدد هائل من البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين.

وبحسب شبكة Fox News فإنه يمكن للمستخدم القيام بعدد من الإجراءات والخطوات للحد من نشاط هذه التطبيقات ومنعها من التجسس وجمع البيانات الشخصية.

امنع فيسبوك من التجسس والتنصت على هاتفك

يطلب فيسبوك أحيانًا الوصول إلى الميكروفون لإجراء محادثات الفيديو ولأغراض تحويل النص إلى كلام، ويمكنك منع فيسبوك من الوصول لبياناتك من خلال هذه الخطوات:

هواتف آيفون

افتح تطبيق الإعدادات، قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق فيسبوك .

بدّل المفتاح الأخضر الموجود بجوار الميكروفون إلى وضع إيقاف التشغيل.



يمكنك أيضًا اتباع هذه الخطوات:

افتح تطبيق الإعدادات، ثم قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق الخصوصية والأمان.

حدد موقع القائمة المسماة الميكروفون واضغط عليها.

ابحث عن فيسبوك في قائمة التطبيقات وقم بتبديل المفتاح الأخضر إلى وضع الإيقاف.

هواتف أندرويد

افتح تطبيق الإعدادات ، ثم انقر فوق التطبيقات.

اضغط على التطبيق الذي تريد تغييره ، ثم اضغط على فيسبوك.

اختر الأذونات، ثم لتغيير إعداد إذن ، اضغط عليه ، ثم اختر من بين الخيارات التالية: السماح فقط أثناء استخدام التطبيق ، أو السؤال في كل مرة ، أو عدم السماح.

إذا قررت تصوير مقطع فيديو أو الدردشة مع صديق ، فارجع إلى هذه الإعدادات وقم بتمكين الميكروفون، ويمكنك دائمًا إيقاف تشغيله مرة أخرى عند الانتهاء.