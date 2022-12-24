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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توزيع 70 جهازا كهربائيا و27 غرفة نوم لـ عرسان جُدد بكفر الشيخ

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية في كفر الشيخ

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ميدان الإنشاء والتعمير.

حضر الافتتاح عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام، وتفقد موقع المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ.

ووزع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ 70 جهازا من الأجهزة الكهربائية، و10 غرف نوم وأثاث خشبي، وتوزيع جوائز ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوم كاملة، و10 دواليب ، و10بطانيات، و18 دفاية .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح ميدان الإنشاء والتعمير من بين 4 ميادين، تم إنشاؤها وتطوير عدد منها، ضمن خطة التطوير التي تشهدها عاصمة المحافظة.


وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تفقدنا المنطقة اللوجستية بكفرالشيخ، بنسبة إنجاز في ٨٠ %، على مساحة المشروع ٢٠ فدان، بتكلفة استثمارية ٥ مليار جنيه ، المدة الزمنية للمشروع ٤٨ شهر، يوفر المشروع ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يتكون من محطة خدمة وتموين سيارات، مركز تدريب وتعليم ـ مركز طبي ، ومخازن لوجستية، ومركز تجاري وتسويقي، ونادٍ رياضي، ومنطقة ترفيهية.

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وزير التنمية المحلية محافظ كفر الشيخ هشام امنة

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