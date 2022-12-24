توزيع 70 جهازا كهربائيا و27 غرفة نوم لـ عرسان جُدد بكفر الشيخ

افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ميدان الإنشاء والتعمير.

حضر الافتتاح عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، والمهندس محمد السيد أبوجاعور مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام، وتفقد موقع المنطقة اللوجستية بكفر الشيخ.

ووزع وزير التنمية المحلية ومحافظ كفر الشيخ 70 جهازا من الأجهزة الكهربائية، و10 غرف نوم وأثاث خشبي، وتوزيع جوائز ضمن مبادرة حياة كريمة عبارة عن 17 غرفة نوم كاملة، و10 دواليب ، و10بطانيات، و18 دفاية .

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم افتتاح ميدان الإنشاء والتعمير من بين 4 ميادين، تم إنشاؤها وتطوير عدد منها، ضمن خطة التطوير التي تشهدها عاصمة المحافظة.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تفقدنا المنطقة اللوجستية بكفرالشيخ، بنسبة إنجاز في ٨٠ %، على مساحة المشروع ٢٠ فدان، بتكلفة استثمارية ٥ مليار جنيه ، المدة الزمنية للمشروع ٤٨ شهر، يوفر المشروع ٢٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، يتكون من محطة خدمة وتموين سيارات، مركز تدريب وتعليم ـ مركز طبي ، ومخازن لوجستية، ومركز تجاري وتسويقي، ونادٍ رياضي، ومنطقة ترفيهية.

IMG-20221224-WA0047

IMG-20221224-WA0048

IMG-20221224-WA0049

IMG-20221224-WA0050

IMG-20221224-WA0046

IMG-20221224-WA0042

IMG-20221224-WA0043

IMG-20221224-WA0044

IMG-20221224-WA0045