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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اللحظات الأولى لـ سقوط مدرج جماهير الاتحاد في صالة حسن مصطفى خلال مباراة الأهلي

سقوط مدرج الاتحاد
سقوط مدرج الاتحاد

حصل صدى البلد على اللحظات الأولى لسقوط جزء من مدرج صالة حسن مصطفى خلال مباراة سوبر السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري بمدينة السادس من أكتوبر.

صرخات جماهير الاتحاد

وتعالت صرخات جماهير الاتحاد السكندري لإنقاذ زملائهم الذين سقط عليهم جزء من المدرج ورفعه عنهم وطلب سيارات الإسعاف لنقلهم.

وشهدت مباراة الأهلي والاتحاد السكندري لكرة السلة سقوط مدرج جماهير زعيم الثغر خلال الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

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وأسفر سقوط المدرج عن وقوع إصابات بين جماهير الاتحاد السكندري.

وواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي في مباراة مهمة اليوم السبت، فريق الاتحاد السكندري، للمنافسة على لقب كأس السوبر المصري.

انطلقت المباراة في الثامنة مساء اليوم، واستضافتها صالة الدكتور حسن مصطفى، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

ودخل الأهلي المباراة بمعنويات كبيرة بعدما تغلب على فريق الاتحاد السكندري في ختام منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين، وتوج باللقب عن جدارة واستحقاق.

المران الأخير لـ«رجال سلة الأهلي» شهد تركيزًا كبيرًا من جانب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني، على تجربة العديد من الجوانب الخططية والفنية لتطبيقها خلال اللقاء سعيا نحو الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز والتتويج باللقب.

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