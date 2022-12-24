حماة الوطن بالجيزة يختتم جلسات الحوار الوطنى 

اختتم اليوم فعاليات الحوار الوطنى لحزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة التي أقيمت تحت عنوان " الزراعة المصرية طوق النجاة لمواجهة أزمة الغذاء العالمي" بحضور الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب مؤسس الصاعقة المصرية واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

حضر أيضا اللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والدكتور أحمد العطيفي أمين عام التنظيم والدكتورة ميرال الهريدى عضو مجلس النواب، النائب الدكتور نافع عبد الهادي أمين حزب حماة الوطن بالجيزة والمحاسب عصام نحمدة أمين مساعد الجيرة والدكتور محمود القبانى أمين التنظيم بالمحافظة و رؤوف سليمان أمين شباب محافظة الجيزة، والاعلامى مصطفى بكرى عضو مجلس النواب وعصام هلال عضو مجلس الشيوخ والسفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق و سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ و الدكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري، كما حضر مجموعة من شباب الحزب، بجانب عددا من التنفيذيين والشخصيات العامة ورجال الدين والكنيسة المصرية.

ومن جانبه قال النائب نافع عبد الهادى خلال افتتاحه لجلسة الحوار الوطنى :" الزراعة يمكن أن تضيف الكثير الى الاقتصاد المصرى وفى وقت قصي مضيفا الى ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادة الرقعة الزراعية بجانب الاستصلاح فى الصحراء، ساهم بشكل كبير في عدم تأثر الاقتصاد المصري بالأزمات العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية.

وأكد أمين حماة الوطن بالجيزة، أن مصر تسعى الي تحقيق ما يعادل أكثر من ٢ مليون فدان مجهزة بأحدث طرق الرى الحديثة مما يساهم فى سد العجز فى المجال الغذائى مع توفير عملة صعبة للدولة وتقليل الاستيراد والاعتماد على الناتج المحلى .

وأشار الي أن هذا هو الدور الأهم من وراء الحوار الوطنى لتخطى أزمة نقص الغذاء العالمى على الجانب الاخر شهدت جلسات الحوار الوطني مشاركات كبيرة من جانب المواطنين، لمناقشة عدة ملفات تخص تنمية ملف الزراعة فى مصر، منها تشجيع المنتج المحلي والتوسع فى زراعة اكبر كم من الأراضى الزراعية واستصلاح الاراضى الصحراوية لدفع عجلة الاقتصاد الى الأمام بشكل أسرع، وذلك اعتمادا على الخبرات الزراعية الكبرى من أساتذة جامعات وخبراء فى المجال الزراعى.

وفى سياق متصل نجحت امانة الشباب بالجيزة برئاسة رؤوف سليمان فى تنظيم جلسة الحوار الوطني لاسيما وأن شباب الجيزة، كان فى سباق مع الزمن على مدار الأيام الماضية في اعداد ورش عمل لخروج المؤتمر بالشكل الذى يليق بالحزب والدولة المصرية.