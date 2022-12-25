رئيس مجلس النواب العراقي يؤكد دعمه تعزيز التعاون مع مصر

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين، مثمنا موقف مصر حكومة وشعبا في دعم العراق.

واستقبل الحلبوسي السبت، وفدا إعلاميا مصريا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

وخلال الاستقبال أكد الحلبوسي على أن "مجلس النواب يدعم تعزيز التعاون العراقي المصري بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين".

ولفت الحلبوسي خلال اللقاء، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" إلى "الدور الإيجابي للإعلام والأقلام المهنية التي تسهم بتوحيد المواقف والرؤى العربية إزاء القضايا المشتركة".

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد نقاشا حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

