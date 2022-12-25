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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبيل الحلفاوي: الأهلي لم يذهب لكأس العالم لماذا يلعب بفارق 48 ساعة

صدى البلد

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة “تويتر”.

 

وكتب نبيل الحلفاوي: “لسه الأهلي ما راحش كأس عالم ولا ليه مؤجلات..  ليه يلعب الأحد ثم الأربعاء.. بفارق 48 ساعة؟”. 

 

ويذكر ان وجه الفنان نبيل الحلفاوي، رسالة إلى أكرم توفيق نجم الأهلي بعد إصابته خلال التدريبات بقطع في الرباط الصليبي أمس الجمعة.

وكتب الحلفاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أكرم توفيق أتخيله بإيمانه ورجولته وإصراره قائلا للإصابات: وإن عدتم عدنا، نعم إن شاء الله كما فعلها أولا سيفعلها ثانيا ويعود أقوى".

نبيل الحلفاوي اكرم توفيق الفنان نبيل الحلفاوي الأهلى التواصل الاجتماعي

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