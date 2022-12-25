4 لاعبين خارج الأهلي نهاية الموسم الجاري .. تفاصيل

تنتهي عقود أربعة لاعبين من الفريق الأول للنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري من بطولة الدوري الممتاز وبالتالي يصبح بإمكانهم فتح المفاوضات مع الاندية خلال شهر يناير المقبل .

وكتب الإعلامي عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية: "حسين الشحات - محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر ابراهيم“ لاعبو النادي الأهلي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي ويحق لهم التوقيع لأي نادي خلال انتقالات يناير القادم”.

ويعد محمد هاني ابرز اللاعبين والمطالب النادي الأهلي بتجديد التعاقد معه او جلب صفقة جديدة في مركزه خصوصا بعد اصابة أكرم توفيق للمرة الثانية بالرباط الصليبي وسيغيب حتي نهاية الموسم .

وقد يفتح النادي الأهلي خط المفاوضات مع الرباعي حسين الشحات و رامي ربيعه ومحمد هاني وياسر ابراهيم خلال الفترة المقبلة لإستمرارهم مع الفريق الاول خلال الفترة المقبلة

ومازال الأهلي يفكر في الحصول علي بديل لـ رامي ربيعه خصوصا بعد معاناته من الاصابات بشكل متكرر وغيابه عن المباريات بينما سيتم الاتجاه لرؤية كولر حول تجديد عقد حسين الشحات .

الأهلي ضد سموحة

يستضيف النادي الأهلي منافسه سموحة اليوم علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة



يواجه النادي الأهلي منافسه سموحة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز .

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة كولر لمواصلة سجل الانتصارات بعد الفوز علي فاركو المباراة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف .

بينما يحاول فريق سموحة تحت قيادة طارق العشري للعودة الي طريق الانتصارات، حيث كان آخر فوز أمام أسوان منذ ثلاث مباريات.