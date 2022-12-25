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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة والقناة الناقلة

الاهلي
الاهلي

يستضيف النادي الأهلي منافسه سموحة اليوم علي ملعب السلام ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز .

موعد مباراة الأهلي ضد سموحة

يواجه النادي الأهلي منافسه سموحة اليوم في تمام الساعة السابعة مساء وتذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز .

ويسعي النادي الأهلي تحت قيادة كولر لمواصلة سجل الانتصارات بعد الفوز علي فاركو المباراة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف .

بينما يحاول فريق سموحة تحت قيادة طارق العشري للعودة الي طريق الانتصرات حيث كان اخر فوز امام اسوان منذ ثلاث مباريات

وخسر سموحة امام الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين دون رد وقبلها تعادلين مع المقاولون العرب والداخلية .

ترتيب الاهلي وسموحة 
ويحتل النادي الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة بينما جاء سموحة في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط . 

الأهلى سموحة النادي الأهلي الدوري الممتاز الدوري

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