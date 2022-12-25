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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الإعصار القنبلة يدمر أمريكا.. مقتل 23 شخصًا وانقطاع الكهرباء عن الآلاف |صور

عاصفة ثلجية بأمريكا
عاصفة ثلجية بأمريكا

لقي ما لا يقل عن 23 شخصًا، أمس السبت، مصرعهم في الولايات المتحدة الأمريكية، في حوادث مختلفة مرتبطة بالعاصفة الثلجية التي تضرب البلاد حاليًا.

وحسب شبكة "إن بي سي" الأمريكية، تسبب الانخفاض الحاد في درجة الحرارة وتساقط الثلوج والرياح القوية والصقيع في العديد من حوادث السيارات وانقطاع خطوط الكهرباء وتأخير الرحلات الجوية.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يواجه أكثر من مليون أمريكي وكندي في يوم عيد الميلاد انقطاع الكهرباء حيث تستمر العاصفة الشتوية الضخمة في ضرب أمريكا الشمالية.

يأتي ذلك بعد انفجار في القطب الشمالي وعاصفة شتوية دمرت خطوط الكهرباء، مع الرياح المدمرة والثلوج الكثيفة ودرجات الحرارة المنخفضة بشكل خطير.

ففي منطقة بوفالو، في نيويورك على وجه الخصوص، جعلت الثلوج الكثيفة (أكثر من قدمين في بعض الأماكن) والرياح القوية (أحيانا أعلى من 60 ميلا في الساعة) الرؤية قريبة من الصفر، من يوم الجمعة إلى يوم السبت.

كما تم إلغاء آلاف الرحلات الجوية خلال فترة الأعياد.

فيما تعد ولاية مونتانا بغرب الولايات المتحدة الأكثر تضررًا من البرد، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى -50 فهرنهايت (-45 درجة مئوية).

على الر غم من ذلك، خرج بعض السكان للتزلج على الجليد في الشوارع المتجمدة في سياتل وبورتلاند بشمال غرب المحيط الهادئ.

وشوهدت فيضانات ساحلية في منطقة نيو إنجلاند شمال شرق أمريكا، مما أدى إلى إغراق المناطق وإسقاط خطوط الكهرباء.

حتى الولايات الجنوبية الأكثر اعتدالًا في فلوريدا وجورجيا تواجه تحذيرات بشأن التجمد الشديد.

فيما تكون المنطقة الوحيدة التي نجت إلى حد كبير من الطقس البارد هي كاليفورنيا، حيث تساعد سلاسل الجبال القارية في حماية جولدن ستايت.

أما في كندا، كانت مقاطعتا أونتاريو وكيبيك تتحملان العبء الأكبر من انفجار القطب الشمالي.

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