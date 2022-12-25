جنرال أمريكي يكشف المنتصر في الحرب الروسية الأوكرانية

أفادت تصريحات لجنرال متقاعد في الجيش الأمريكي أن أوكرانيا لن تكون قادرة على تحقيق الانتصار وهي تقف في موقف دفاع كما هي.

وقال الجنرال باري ماكافري خلال مداخلة على الهواء مع قناة تلفزيونية أمريكية:" إن تغيير الوضع، يتطلب من الجيش الأوكراني "أخذ زمام المبادرة" ولتحقيق ذلك الجيش بحاجة لوسيلة من شأنها المساعدة على إخراجهم من هذا الوضع".

وأضاف ماكافري إن القوات المسلحة الأوكرانية يمكن أن تغير المشهد في ساحة المعركة بمساعدة صواريخ أرض-أرض بعيدة المدى، بالإضافة إلى دبابات M1.

وأشار الجنرال المتقاعد إلى أن الجيش الأوكراني سيكون حينها قادرا على التضييق على القوات الروسية وليس القضاء عليها.