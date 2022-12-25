تراجع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 14208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 2535 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.76% ليصل إلى مستوى 17205 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.11% ليصل إلى مستوى 5832 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 2731 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 4026 نقطة.