محافظ أسيوط يناقش خطة تنفيذ القوافل البيطرية خلال الشهور القادمة

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، خطة وجهود مديرية الطب البيطري خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة في جميع القطاعات.

وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لإحكام السيطرة على الأسواق والشوادر ومنافذ البيع المختلفة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن للتأكد من سلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المحددة والإعلان عن الأسعار، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ومحاربة جميع صور الاستغلال التجاري وحماية جمهور المستهلكين من الغش.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور ممدوح بداري، مدير عام مديرية الطب البيطري بأسيوط، والدكتور صلاح محمد، وكيل مديرية الطب البيطرى بأسيوط.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطة تنفيذ عدد من القوافل البيطرية خلال الشهور القادمة لتقديم أوجه الرعاية الطبية للماشية وتوفير العلاج اللازم لها للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأكد محافظ أسيوط تقديمه جميع سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ قوافل بيطرية أو مبادرات من شأنها تقديم خدمات مجانية بشكل أفضل ولائق للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، خاصة في القرى الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى عقد وتنظيم الندوات التي تستهدف تقديم التوعية والإرشاد والتعليم وخدمات واستشارات بيطرية للمربيين لرفع المعاناة عن المربي الصغير، وزيادة الوعي البيطري تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير الريف المصري.

ولفت إلى أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني كالصحة والتموين ومباحث التموين ومديرية التموين والوحدات المحلية والقروية والجهات الأمنية ومراكز الشرطة وجهاز حماية المستهلك وغيرها لتقديم تلك الخدمات بشكل لائق.

ونوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه المتاجرة بصحة المواطنين بقرى ومراكز المحافظة.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم عقد عدة اجتماعات مع مسئولى التموين وجهاز حماية المستهلك، وشدد على ضرورة المتابعة اليومية للأسواق وإلزام أصحاب المحال بوضع الأسعار على مختلف السلع، وأن يكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، وذلك بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، فضلًا عن التعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع.

كما اجتمع أيضَا مع مسئولي جهاز تنمية المشروعات والإصلاح الزراعي والغرفة التجارية والطب البيطرى لاتخاذ خطوات جادة والتوسع في فتح منافذ جديدة ثابتة ومتحركة بالمراكز والقرى لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة.

كان محافظ أسيوط أعلن في وقت سابق عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم اعلى أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.