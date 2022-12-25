الشتاء الأسوأ في التاريخ.. طقس عاصف يضرب دول العالم| ماذا عن مصر؟

ثمة ظواهر جوية غير مسبوقة تشهدها عدة دول مع دخول فصل الشتاء، حيث تعرضت دول غربية وأوروبية وأيضاً في منطقة الشرق الأوسط لموجة شديدة من الطقس السيئ - وحسب ما يقوله العلماء فإن ما يشهده العالم من ظواهر غير مسبوقة وأشد حدة من المعتاد فهو بسبب تغيُّر المناخ، وليس بسبب التقلُّب المناخي الطبيعي وحده.

الشتاء يضرب اليابان

لقي ما لا يقل عن 24 شخصاً مصرعهم وأصيب العشرات، كما تأجلت آلاف الرحلاء الجوية جراء أحوال الطقس السيئ في كل من اليابان والولايات المتحدة وكندا.

قالت السلطات اليابانية، السبت، إن الثلوج الكثيفة أعلى شمال اليابان تسببت في مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 80 شخصا وتركت أكثر من 10000 منزل بدون كهرباء.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، إنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر يوم السبت، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح خطيرة وأصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.

الشتاء والولايات المتحدة

كما تسببت عاصفة شتوية قوية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقتل 11 شخصًا في جميع أنحاء البلاد مع انخفاض درجات الحرارة واشتداد الرياح وانخفاض خطوط الكهرباء وانقطاع الطاقة.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، إن مئات الآلاف من الأميركيين باتوا في الظلام بعد أن دمرت الرياح والثلوج الكثيفة الناجمة عن عاصفة شتوية خطوط الكهرباء، مشيرة إلى تعرض السائقين للخطر في جميع أنحاء البلاد.

وقال المتحدث باسم دورية الطرق السريعة، اللفتنانت كانديس بريشيرز، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سيارات منفصلة في شمال وسط كانساس سيتي بولاية ميسوري يوم الأربعاء، بسبب الطقس السيئ.

وقال الحاكم مايك ديواين، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم في حوادث سيارات في أوهايو، حيث أصيب آخرون، بينما أبلغت ولاية كنتاكي عن 3 وفيات تسببت فيها العاصفة، اثنان في حادث سير وآخر شخص لم يكن مسكنًا في لويزفيل، كما قال حاكم ولاية كنتاكي.

كما تسببت بإلغاء أكثر من 5700 رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها الجمعة.

توفير مساكن للمشردين

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إن من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة تحت الصفر في بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا، لتتغلب على مستويات قياسية سابقة سجلتها في عشية عيد الميلاد من قبل عند 10 درجات تحت الصفر وكان ذلك في عام 1983.

ومن المتوقع أيضا أن تسجل مدينتا أثينا في ولاية جورجيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولاينا أقل درجات حرارة في اليوم السابق لعيد الميلاد، في حين تنتظر واشنطن العاصمة الطقس الأكثر برودة الذي تشهده في هذا اليوم منذ عام 1989.

ووصلت منيابوليس إلى درجة الحرارة إلى 14 درجة تحت الصفر، مما دفع السلطات في أنحاء البلاد إلى فتح مراكز تدفئة في المكتبات ومراكز الشرطة بينما تسعى جاهدة لتوفير مزيد من المساكن المؤقتة للمشردين.

ومن جانبه تسببت الرياح القوية والأمطار الجليدية والتساقط الكثيف للثلوج في كندا في إغلاق المدارس الجمعة، وكذلك قطع الكهرباء عن المنازل، وتأثرت حركة الطيران.

وقال خبير الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير بوزارة البيئة الكندية، إنه من المتوقع أن تؤثر العاصفة على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في البلاد، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على الأطلسي.

الشتاء القاسي في العراق

وشهدت المحافظات العراقية خاصة بغداد والنجف وذي قار والديوانية والأنبار وكركوك، تقلبات شديدة في الطقس، حيث تساقطت كميات كبيرة من الأمطار والسيول على مختلف المحافظات وغمرت المياه الأحياء والطرقات داخل العديد من المدن والمناطق.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية عن متابعتها لجهود فرق الدفاع المدني في سحب مياه الأمطار، موجهة بالاستنفار الكامل.

وجاء في بيان صادر عن أمين بغداد عمار كاظم، أن "جميع الجهد الآلي والبشري لأمانة بغداد مستنفر لتصريف مياه الأمطار عن الشوارع والأحياء السكنية في العاصمة بغداد، وهناك شدة مطرية عالية استمرت لعدة ساعات ولا زالت مستمرة وبمعدل يفوق الطاقة التصميمية لشبكة العاصمة بغداد".

كما أشار المسؤول العراقي إلى أن بعض خطوط الطاقة الكهربائية المغذية للمحطات خرجت عن الخدمة بفعل سوء الأحوال الجوية.

وهناك انتقادات بالعراق بسبب تهالك البنى التحتية والخدمية في مختلف المدن والمحافظات العراقية وخاصة الكبيرة منها، حيث طالب المنتقدون بتخصيص خطط مجدية وميزانيات ضخمة لمواجهة مفاعيل تحولات المناخ المدمرة والحد من تداعياتها، والتي يعد العراق خامس أكثر دول العالم تضررا منها وفق الأمم المتحدة.

السودان والشتاء العنيف

من جانبه غمرت سيول عنيفة معظم أحياء مدينة بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر والميناء الرئيسي للسودان، مما أدى إلى وفاة طفل صعقا بالكهرباء.

وقال سكان في الأحياء الجنوبية للمدينة، إن معظم البيوت تواجه خطر الانهيار، في ظل صعوبة كبيرة في الحركة و"مخاطر حقيقية" تواجه قاطني المنازل.

ومحليا، كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد، بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، إن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا منخفضة في درجات حرارتها وذلك بجانب وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، حيث يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم مما يؤدي إلى حجب جزء من أشعة الشمس مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.