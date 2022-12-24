الشتاء يكشر عن أنيابه.. قتلى وسيول في دول عربية وثلوج بأمريكا واليابان|تفاصيل

"منهم لله إللى بيحبوا الشتاء ... خليهم يستحملوا" .. هكذا عبر محبي الصيف عن غضبهم حول العالم بعد أن كشر فصل الشتاء عن أنيابه خلال الـ24 ساعة الماضية، ويتوقع خبراء الأرصاد أن تستمر تلك الموجة القارصة من سيول وأمطار، وأعصاير ثلجية ضربت العديد من بلدان العالم.

تلك الموجة الطقسية الباردة، تخطى تأثيرها ليصل إلى شلل في بلدان كثيرة قررت تعطيل رحلاتها الجوية نتيجة لتلك الأعاصير، فيما أدت السيول في بلدان أخرى إلى ضحايا وشلل في أماكن كثيرة داخل البلدان، وهو ما حدث في دول عربية، وكذلك أوروبية وعالمية.

قنلة الإعصار تضرب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

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الحدث الأضخم من حيث تلك الموجة الشتوية، هو ما حدث بـ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث ضربت عاصفة ضخمة، يطلق عليها "إعصار قنبلة"، واستمرت تلك العاصفة في اجتياح معظم أنحاء الولايات المتحدة اليوم السبت، مما أدى إلى اقتراب العواصف الثلجية القوية والأمطار المتجمدة والفيضانات والبرد الشديد من مستويات قياسية في بعض المناطق، ونُسبت أكثر من 12 حالة وفاة إلى العاصفة ، إن لم يتم تأكيدها ، وتعطلت خدمات السفر والمرافق لقضاء العطلات بالنسبة للملايين، وذلك وفقا لما نشرته عدة صحف أمريكية.

وقال خبراء الأرصاد إن نظام الطقس ، الذي يطلق عليه "إعصار القنبلة" أو "القنبلة" ، نتج عن تصادم متقلب من الهواء البارد والجاف من الشمال وكتلة هوائية دافئة ورطبة من الجنوب، وكان نتيجة ذلك أن شهدت الولايات الواقعة في أقصى الجنوب مثل تكساس، بأبرد ليلة عيد الميلاد منذ عقود، وتسببت العاصفة التي أطلق عليها اسم إليوت في سقوط خطوط الكهرباء وتناثر الطرق السريعة بحوادث مميتة وأدت إلى إلغاء رحلات جوية جماعية.

كان نطاق العاصفة غير مسبوق تقريبًا ، حيث امتدت 2000 ميل من البحيرات العظمى بالقرب من كندا إلى ريو غراندي على طول الحدود مع المكسيك. قالت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) إن حوالي 60٪ من سكان الولايات المتحدة واجهوا تحذيرات أو تحذيرات بشأن الطقس الشتوي ، وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير عن المعدل الطبيعي من شرق جبال روكي إلى جبال الأبلاش.

غطت الأمطار المتجمدة الكثير من المحيط الهادئ الشمالي الغربي بالجليد ، بينما واجه الشمال الشرقي فيضانات ساحلية وداخلية أعقبها تجمد سريع جلب الجليد الأسود إلى الطرق، فيما تلقى نحو 28 مليون شخص تحذيرات من عواصف شتوية يوم السبت و 7 ملايين تحت تحذيرات من عواصف ثلجية.

ونتيجة لذلك تأثر الملايين من الأمريكيين الذين يسافرون قبل عيد الميلاد ، مع تأجيل 7423 رحلة جوية وإلغاء 3426 داخل الولايات المتحدة أو داخلها أو خارجها ، وفقًا لموقع التتبع FlightAware، وذلك مع إغلاق العديد من الطرق السريعة.

في كندا ، ألغت WestJet جميع الرحلات الجوية في مطار بيرسون في تورونتو ، حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث حدث طقس مرة كل عقد، بينما في المكسيك، عسكر المهاجرون بالقرب من حدود الولايات المتحدة في درجات حرارة باردة بشكل غير عادي بينما كانوا ينتظرون قرار المحكمة العليا بشأن قيود الحقبة الوبائية التي تمنع الكثيرين من طلب اللجوء.

13 قتيل باليابان

https://www.youtube.com/watch?v=fCwtKMXnkmk

فيما قالت السلطات اليبانية، اليوم السبت، إن الثلوج الكثيفة التي انهمرت في الآونة الأخيرة على شمال اليابان وأماكن أخرى تسببت في مقتل 13 شخصًا وإصابة أكثر من 80 شخصا وتركت أكثر من 10000 منزل بدون كهرباء.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية من أن العواصف الثلجية والأمواج العالية في شمال اليابان وعلى طول ساحل بحر اليابان قد تتسبب في تساقط ثلوج يصل عمقها إلى 60 سنتيمترا، وفقا لرويترز.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إنه بحلول وقت متأخر من بعد ظهر اليوم السبت، أصيب أكثر من 30 شخصا بجروح خطيرة وأصيب أكثر من 50 بجروح طفيفة، وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن خدمات القطارات والطائرات تعطلت في شمال اليابان، كما تعرضت بعض أجزاء المناطق الوسطى والغربية لاضطراب في حركة المرور.

أمطار غزيرة جنوب الأردن وتحذيرات من السيول

فيما شهدت بعض المناطق الجنوبية من الأردن، جريان السيول جراء غزارة تساقط الأمطار التي شهدتها هذه المناطق، وأوضحت فيديوهات نشرتها الأرصاد الجوية، جريان سيول المياه في عدة مناطق منها، شرق القطرانة باتجاه سد القطرانة، ومن وادي نخيل باتجاه وادي الموجب.

وتكون الأجواء الأحد، “باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع سقوط زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة، تمتد أحيانا إلى أجزاء من المناطق الجنوبية والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا”، ومع ساعات الليل المتأخرة، تتأثر المملكة بمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص حيث تسقط زخات من المطر على فترات خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويتعمق الاثنين، تأثير المنخفض الجوي على المملكة، حيث تسود أجواء باردة وغائمة وماطرة في معظم مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة أحيانا ومصحوبة بالرعد وتساقط حبات من البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة.

السعودية تتعرض لسيول مدمرة

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فيما أعلن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن معدل وكميات الأمطار المتساقطة على مكة المكرمة في الساعات الأربعة وعشرون الماضية، وكشف المركز في منشور على منصة توتير الكميات المتساقطة في إنفو جراف تفصيلي، حيث بلغت كمية الأمطار على مطار الملك عبد العزيز 19.7 ملم، فيما بلغت كمية الهطول على منطقة جامعة الملك عبد العزيز – رابغ 15.6 ملم.

وسجلت منطقة مستورة – رابغ 39.0ملم، فيما سجلت المدينة الرياضية بجدة 10.0 ملم، أما حي بني مالك فقد سجل 0.8 ملم، وبلغت نسبة تساقط الأمطار في حي البساتين بجدة 14.0 ملم، علاوة على ذلك، أظهر الإنفو جراف التوضيحي تفاوت كبير في كميات هطول الأمطار على مختلف المناطق التابعة لمكة المكرمة.

وشهدت محافظة وادي الفرع بالسعودية، أمطارًا غزيرة، شملت معظم الأودية والشعاب، فيما سالت الأودية والشعاب؛ الأمر الذي أدّى إلى استنفار الجهات المعنية في المحافظة، كشرطة وادي الفرع، وفرق الدفاع المدني بالمحافظة، بعد أن طمرت السيول السدّ خلال الساعة الأولى من وصوله.

وأغلقت السيول التاريخية التي شهدتها المحافظة السعودية هذا اليوم، الطريق الرئيس لوادي الفرع، وأدّت إلى تكسيره في مواقع متعددة بالقرب من قرية المضيق، كما تسبّبت السيول في أضرار في الممتلكات، كالمركبات والمزارع وأعمدة الكهرباء واللوحات الإرشادية، ولا زالت السيول المنقولة في طريقها لمحافظة وادي الفرع.

أمطار غزيرة وسيول جارفة تضرب العراق

https://twitter.com/i/status/1606540162586103808

https://twitter.com/i/status/1606608956260028416

ومن السعودية إلى العراق، حيث لقي عاملين بوزارة الكهرباء العراقية مصرعهما في محافظة ذي قار، اليوم السبت، أثناء قيامهما بإصلاح أعطال محولات الكهرباء التي توقفت عن العمل بسبب غزارة الأمطار، وكانت محافظة ذي قار العراقية قد تعرضت لأمطار غزيرة استمرت طوال ساعات ليل الجمعة - السبت، وأسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل والأحياء السكنية في بعض مدن المحافظة، حيث سجلت مدينتا الناصرية والرفاعي شمال المحافظة أعلى نسب تساقط مطري خلال هذا العام بواقع 37 ملمتر.

شهدت عدة منطاق ومحافظات في دولة العراق، هطول أمطار غزيرة وصلت حد السيول، وكانت أبرز تلك المناطق كربلاء وديالي وبغداد وفي وسط وجنوب العراق.

الإمارات من الإثنين

فيما وجهت الأرصاد الإماراتية نداء عاجلا للجميع بتوخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، حبث سقطت أمطار متفرقة مختلفة الشدة في أنحاء الإمارات العربية المتحدة، وكانت متوسطة إلى خفيفة على خورفكان وقدفع بالفجيرة وغزيرة على سد الرفيصة واستراحة السحب وطريق خورفكان الجديد في الشارقة، ومتوسطة إلى غزيرة على صفد بالفجيرة، وخفيفة إلى متوسطة على النحوة.

وأصدر المركز الوطني للارصاد الجوية في دولة الإمارات تقريره لحالة الطقس، وقال إن البلاد ستتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي يوم الاثنين يصحبها أمطار متفاوتة الشدة في مناطق متفرقة، وذلك تحسبا لتكرار سيول العراق والسعودية بالإمارات، حيث تتأثر الامارات يوم الاثنين بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تزداد كميات السحب تدريجياً على مناطق متفرقة من الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب والبحر متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب الموج في الخليج العربي و مضطرب الموج يصبح متوسط صباح الثالثاء في بحر عمان.

وحسب المركز الوطني يستمر الطقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً يوم الثلاثاء يتخللها بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً خاصة السحب والبحر يضطرب مع السحب.