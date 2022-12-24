الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة الليلة وغدا بهذه المناطق..فيديو

كشفت إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة .



قالت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بدأنا نتأثر بانخفاض درجات الحرارة خاصة في ساعات الليل وبدأت الحرارة تنخفض في فترة النهار ".

أضافت إيمان شاكر:" فصل الشتاء بدأ بشكل رسمي وهناك منخفضات جوية وهناك أمطار على محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري".

وتابعت إيمان شاكر:" بداية من الليلة تزداد كميات الأمطار في مطروح والإسكندرية وستكون الأمطار غزيرة الليلة وتقل تدريجيا غدا الأحد ".

أكملت إيمان شارك:" القاهرة الكبرى تشهد أمطار من خفيفة لمتوسطة غدا الأحد، وبداية من يوم الاثنين تنخفض حدة الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية وذروة الأمطار الليلة وغدا الأحد".