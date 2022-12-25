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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أطعمة في العشاء للحصول على الدفء طوال فصل الشتاء

نوم دافء
نوم دافء

النوم الجيد مهم جدًا للصحة العقلية والجسدية، لهذا نخبرك اليوم عن بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها خلال فصل الشتاء، وتحافظ على دفء الجسم وتعزز النوم، بحسب ما نشره موقع هيلثي. 

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المكسرات

وفقًا لدراسة نُشرت في NCBI ، فإن الفول السوداني واللوز والفستق قبل النوم يحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون طبيعي يساعد على تنظيم دورة النوم، إلى جانب ذلك، فإن تناول المكسرات يزيد أيضًا من عملية التمثيل الغذائي، بسبب الحرارة التي يتم توليدها في الجسم.

قرفة


للقرفة العديد من الخصائص الطبية، بصرف النظر عن حماية الجسم من الفيروسات والالتهابات في الشتاء، فإنها تعمل أيضًا على التحكم في الحالات الخطيرة مثل السكر والكوليسترول، كما تستخدم في الأيورفيدا لفترة طويلة كعلاج للأمراض.

كما أن الخصائص الحرارية الموجودة في القرفة، تعمل على تعزيز النوم عن طريق تدفئة الجسم من الداخل، وقد يكون من المفيد شرب القرفة الممزوجة بالحليب قبل النوم في فصل الشتاء.

الشوفان

يعزز الشوفان الهضم لأنه غني بالألياف، بالإضافة إلى أنه يتحلل ببطء حتى تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، هذا الهضم البطيء يسخن الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي هذا الطعام أيضًا على الميلاتونين لتحسين النوم.

زنجبيل


يحتوي الزنجبيل على العديد من مضادات الأكسدة والبكتيريا والفيروسات، بالإضافة إلى خصائص توسيع الأوعية، بسبب زيادة تدفق الدم ما يبقى الحرارة في الجسم.

لفوائد الزنجبيل:  يمكنك غلي بعض شرائح الزنجبيل في كوب من الماء وشربه مثل الشاي قبل الذهاب إلى الفراش.

جزرة

الجزر من الخضروات الجذرية، لذا فهو يتطلب طاقة أكبر للهضم، كما إن مادة ألفا كاروتين والبوتاسيوم الموجودة في الجزر تعمل على تعزيز النوم. 

في مثل هذه الحالة، قد يكون تناول سلطة الجزر في العشاء خلال فصل الشتاء مفيدًا لك.

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