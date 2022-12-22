الطقس غدا.. أمطار متوسطة تضرب عدة مناطق والأمواج مضطربة

تشهد حالة الطقس غدا، الجمعة، طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الطقس غدا

وعن حالة الطقس خلال ساعات الليل، يكون الطقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في أخره على أغلب الأنحاء، حسب ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية.

وعن مناطق الأمطار، يشهد الطقس غدا، استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق متفرقة بالبلاد، حيث يكون هناك أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وأيضا جنوب الوجه البحري.

وتشهد مناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، خلال الطقس غدا، أمطار متوسطة إلى خفيفة بنسبة حدوث 50%، وتكون الأجواء غائمة خلال ساعات النهار، بينما تشهد مناطق السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وتشهد مناطق شمال الصعيد، خلال الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة أيضا يصاحبها نشاط رياح ويكون الطقس غائم جزئيا.

بينما تنعدم فرص الامطار على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، ويكون الأجواء غائمة جزئيا يصاحبها نشاط رياح أحيانا

حالة البحرين ودرجات الحرارة

وعن حالة البحرين، الأحمر يكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 19 للعظمى والصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 14 درجة

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 23 للعظمى والصغرى 16 درجة

شمال الصعيد 20 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد 23 للعظمى والصغرى 13 درجة