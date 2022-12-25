في أجواء احتفالية.. "بابا نويل" يصل من بروكسل ليوزع هدايا على شواطئ الغردقة

حالة من البهجة والسعادة سادت على وجوه السائحين الموجودين بمنتجعات الغردقة، حيث قام سائح بلجيكى يدعى "كون هلارت" بارتداء ملابس سانتا كلوز وتوزيع الهدايا على السياح الأجانب والأطفال، وهو راكبا على جمل، تزامنا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة الذى يحرص على زيارة مصر فيها كل عام.

وقال "هلارت" إنه يقضى احتفالات الكريسماس ورأس السنة فى البحر الأحمر وتلك المرة هى العاشرة حيث إنه يحرص على قضاء إجازة الكريسماس ورأس السنة هو وعائلته فى مصر، مؤكدا أن مصر هى أفضل طقس فى عالم فى تلك التوقيت فى احتفالات رأس السنة.

مشيراً أنه وصل من مطار بروكسل الدولى مرتديا ملابس سانتا كلوز ويعلن سفره لمصر لأنها أفضل طقس فى العالم فى تلك التوقيت للاحتفال بالكريسماس ورأس السنة ودعا من مطار بروكسل ومطار الغردقة كل سياح أوروبا لقضاء وقت سعيد فى مصر خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة وأنه يرتدى ملابس سانتا كلوز لحث السياح فى مختلف دول العالم لزيارة مرسى علم معشوقته.

فيما أشار ديديه لمبرخت مستضيف السائح البلجيكى، الهدف من الزيارة وتوزيع الحلوى والهدايا على السائحين هدفه الاساسى تنشيط السياحة.

مشيراً أن الرحلة إلى مصر وانه حريص على قضاء الكريسماس وراس السنه كل عام فى مصر ليعلمه أن مصر افضل طقس فى العالم فى تلك التوقيت، وان الزيارة السائح البلجيكى للبحر الأحمر للسنة الثامنة على التوالى فى احتفالات رأس السنة والكريسماس مرتديا ملابس بابا نويل بمرسى علم.

وقال علاء بديوى مدير العلاقات بأحد المنتجعات السياحية بالغردقة، السائح البلجيكى الشهير كوين هلارت بدء رحلته من مطار بروكسل وهو مرتديا ملابس بابا نويل معلنا سفره إلى الغردقة معشوقته، حيث إنه من عشاق البحر الأحمر فى تلك التوقيت وحريص على قضاء أعياد الكريسماس فيها ورأس السنة.

وأضاف "بديوى" هلارت أعلن أنه مغادرا لأرض السلام لقضاء أعياد الكريسماس هناك، التقط كون هلارت صور مع السياح فى الطائرة وفى المطار ووزع الهدايا ومن المقرر أن يغادر إلى مرسى علم غدا من الغردقة.