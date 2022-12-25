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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بملابس بابا نويل.. بلجيكي يصل إلى الغردقة لتوزيع الهدايا على السائحين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كعادته السنوية، يصل سائح بلجيكي يدعى كون هلارت مرتديا ملابس سانتا كلوز بابا نويل، اليوم الأحد، ليقوم بتوزيع الهدايا والحلوى على السائحين الأجانب والأطفال، تزامنًا مع احتفالات الكريسماس ورأس السنة.

يرتدون ملابس بابا نويل.. سياح يحتفلون بالكريسماس على شواطئ الغردقة

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ومن المقرر أن يقضي "هلارت" احتفالات الكريسماس ورأس السنة مع عائلته في البحر الأحمر للمرة الثانية على التوالي بالغردقة، والعاشرة بمدينة مرسى علم جنوب البحر الأحمر.

 

ويصل "بابا نويل" قادمًا من مطار بروكسل إلى مطار الغردقة متمنيًا لكل سياح أوروبا قضاء وقت سعيد في مصر خلال احتفالات الكريسماس ورأس السنة، حيث يرتدى ملابس سانتا كلوز لحث السياح في مختلف دول العالم لزيارة البحر الأحمر.

من جانبه قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن الهدف من زيارة السائح البلجيكي في ذلك التوقيت وتوزيع الحلوى والهدايا على السياح بشواطئ الغردقة هدفه الأساسي تنشيط السياحة.

 

وأشار إلى أن الرحلة انطلقت من مطار بروكسل وهو مرتديا ملابس بابا نويل معلنًا عن سفره إلى الغردقة معشوقته، حيث أنه من عشاق البحر الأحمر، وحريص على قضاء أعياد الكريسماس فيها ورأس السنة.

في سياق مختلف استقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس السبت، 22 رحلة طيران دولية، ضمن 92 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من السبت حتي الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بالمطار بتسهيل إجراءات الدخول للسياح من جنسيات مختلفة، لقضاء إجازاتهم علي شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول رحلات الطيران اليومية بمطار مرسى علم وصول 8 رحلات من بولندا، و6 من إيطاليا، و5 رحلات من ألمانيا، ورحلة من بلجيكا وأخري من أمستردام، حيث يتم تقديم خدمات تسهيل الوصول للسياح بمجرد وصولهم إلي أرض المهبط حتي فنادق الإقامة.

الغردقة تنشيط السياحة البحر الأحمر مدينة الغردقة الكريسماس راس السنة

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