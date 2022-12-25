وفد زراعة النواب يتفقد مزارع النخيل بالوادى.. ورئيس اللجنة: فرص استثمار ناجحة

تفقد وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من مزارع النخيل بمركز الداخلة بالوادى الجديد، وذلك خلال الزيارة الميدانية التى تقوم بها اللجنة للمحافظة بحضور نواب الوادى الجديد في مقدمتهم النائب حمدى سليمان والنائب أحمد العقاطى.

واستعرض أصحاب المزارع تجاربهم في زراعة النخيل وطرق الرى وأنواع النخيل بالمنطقة والمشكلات التى يتعرضون لها، خلال الزراعة.

كما تفقد الوفد فرع الورش الفنية لصيانة آلات الرى بالداخلة، وذلك بحضور المهندس أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياة الجوفية بوزارة الرى، للوقوف علي المشكلات التى تواجه الورش في عملها وفي مقدمتها نقص العمالة الفنية اللازمة ونقص المخصصات المالية.

من جانبه ثمن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تلك مشروعات التوسع في مزارع النخيل بالوادى الجديد، مشيرا إلي انها تاتى تنفيذا للمبادرة الرئاسية لزراعة 2،5 مليون نخلة للتوسع في إنتاج التمور بمحافظة الوادي الجديد.

وأكد الحصرى؛ ان الفرص الاستثمارية في قطاع الزراعة بمحافظة الوادي الجديد ناجحة، داعيا لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توفير مقومات النجاح لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وخدمي لأهالي المحافظة.

وأعلن الحصرى لأصحاب المزارع مواصلة دعم لجنة الزراعة لهم ومتابعة تذليل أى عقبات أمامهم بالتنسيق مع الحكومة.

من جانبه ثمن النائب حمدى سليمان نائب الداخلة، زيارة اللجنة إلي الوادى الجديد لتفقد أوضاع المزارعين وبحث مطالبهم علي أرض الواقع.

وأشار إلي ثقته في قدرة لجنة الزراعة والبرلمان في حل تلك المشكلات بالتنسيق مع الحكومة بهدف زيادة الإنتاج سواء من التمور أو الزيتون بالوادى الجديد.

من جانبه قال النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة، إن فرص الاستثمار الزراعى بمحافظة الوادي الجديد عالية، داعيا القطاع الخاص للتوجه إلي الوادى الجديد للمشاركة في تلك الفرص لاسيما في ظل وجود اللواء محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد والذى يتميز باتخاذ قرارات وخطوات سريعة تساعد في تذليل أى عقبات أمام المستثمرين.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور الوادى الجديد ، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر ، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، و النائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.