أول رد أوكراني على تصريح بوتين بشأن استعداد روسيا للتفاوض

علقت الرئاسة الأوكرانية اليوم، الاحد، على تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بشأن رفض كييف الدخول في المفاوضات، مؤكدة أن موسكو لا ترغب في المفاوضات وتتنصل من مسؤولياتها.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي إن روسيا مستعدة للتفاوض مع جميع الأطراف المشاركة في الصراع في أوكرانيا، لكن كييف وداعميها الغربيين رفضوا الدخول في محادثات.

وقال بوتين للتلفزيون الحكومي في مقابلة "نحن مستعدون للتفاوض مع كل المعنيين بشأن الحلول المقبولة لكن الأمر متروك لهم .. لسنا من يرفض التفاوض .. هم كذلك".

وأضاف: "أعتقد أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح ، نحن ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا. وليس لدينا خيار آخر سوى حماية مواطنينا".

كما اتهم الرئيس الروسي الغرب بالسعي إلى "تقسيم" روسيا في أوكرانيا بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على الدولة المجاورة.

وقال بوتين إن "كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية"، مؤكدا أن "هدف" موسكو "مختلف تماما وهو توحيد الشعب الروسي".