ابنة شقيقة خامنئي تدخل في إضراب عن الطعام بالسجن.. تفاصيل

أفادت تقارير إيرانية، اليوم الأحد، أن ابنة شقيقة المرشد الأعلى علي خامنئي المعتقلة، دخلت في إضراب عن الطعام.

وكتب شقيقها محمود مرادخاني في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" أن أخته "مضربة عن الطعام احتجاجًا على ظروف مكان الاعتقال وعدم نقلها إلى سجن إيفين".

وأعلن محمد حسين أقاسي، محامي فريدة مراد خاني، الجمعة في تغريدة، أن موكلته "حوكمت أمام محكمة خاصة لرجال الدين، وحكم عليها بالسجن 15 عاما"، لكن تم قبول الاستئناف الذي قدمه بتوقيع موكلته لتخفيف الحكم بالسجن لمدة 3 سنوات.

وكانت فريدة مرادخاني، ابنة بدرية حسيني خامنئي شقيقة المرشد، كانت اعتقلت منذ نحو شهر، وسط تواصل التظاهرات في إيران بعد أن تفجر الحراك منذ سبتمبر الماضي إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق".

وكان اعتقال السلطات الإيرانية ابنة شقيقة المرشد الإيراني علي خامنئي، أثار جدلًا واسعًا، وذلك بعدما سجلت مقطع فيديو تصف فيه السلطات التي يقودها خالها بـ"النظام المجرم وقاتل الأطفال".

وحظي بيان فريدة مرادخاني الذي بثته في مقطع فيديو ، بانتشار واسع على الإنترنت بعد ما ذكرته وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" عن اعتقالها في 23 نوفمبر.

وحسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، قالت فريدة في الفيديو "أيتها الشعوب الحرة، ساندونا وأبلغوا حكوماتكم بأن تتوقف عن دعم هذا النظام الدموي قاتل الأطفال.. هذا النظام ليس وفيا لأي من مبادئه الدينية ولا يعرف أي قواعد سوى القوة والتشبث بالسلطة".

واشتكت فريدة من أن العقوبات التي فُرضت على النظام بسبب حملته القمعية كانت "مثيرة للضحك"، معتبرة أن الإيرانيين تُركوا بمفردهم في كفاحهم من أجل الحرية.

وعلى إثر ذلك، أعلن شقيقها محمود مرادخاني على حسابه بموقع "تويتر" أنها اعتُقلت الأربعاء بعدما توجهت إلى مكتب المدعي العام بناء على استدعائها.