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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بوابة المحليات تقدم العديد من الخدمات الكترونيًا |تفاصيل

خدمات المحليات
خدمات المحليات

تقدم بوابة خدمات المحليات العديد من الخدمات  والاستفسارات عن الخدمة وشروطها والتقديم لها إلكترونيا دون الذهاب للحي المختص وذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و التيسير عليهم.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتفعيل منظومة المراكز التكنولوجيا  التي تهدف للتيسير على المواطن المصري وتوفير الوقت والجهد في الحصول على الخدمة .

والجدير بالذكر أن بوابة خدمات المحليات تتابع جميع الطلبات المقدمة من البوابة أو التي تم تقديمها من خلال المراكز التكنولوجية، والاستعلام عن المستندات والرسوم وإجراءات الخدمات المقدمة، والاطلاع على التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن وموقف الرخصة ومنطوق الرخصة وكذلك الاطلاع على المخالفات المسجلة وكذلك الإيقافات، علاوة على سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني، وأيضا تقديم خدمات من البوابة واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.

وللدخول على بوابة خدمات المحليات من خلال اللينك 
https://lgs.gov.eg

بوابة المحليات الخدمات للتحول الرقمى المراكز التكنولوجيا بوابة خدمات المحليات

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