عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالأسماء .. قائمة جديدة لمستحقات العمالة المصرية بعد مغادرة الأردن

صدى البلد

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان،  في تحويل القائمة الـ  107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عاملا مصريا لدى لمؤسسة الضمان الاجتماعي غادروا عمان نهائيا.

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة  تقريرا بذلك  عبر الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا  الاستحقاق مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .

وفيما يلي الاسماء:

 

IMG-20221225-WA0144
IMG-20221225-WA0144
IMG-20221225-WA0143
IMG-20221225-WA0143
IMG-20221225-WA0142
IMG-20221225-WA0142
IMG-20221225-WA0140
IMG-20221225-WA0140
IMG-20221225-WA0141
IMG-20221225-WA0141

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 960 جنيها.. الذهب يتراجع بقوة بعد رفع الفائدة وعيار 21 مفاجأة

سيارته تهشمت.. فنان شهير يتعرض لحادث سير| تفاصيل

الدولار يسقط بالسوق السوداء.. تراجع 12 جنيها ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

يظهر أمام الأهلي اليوم .. شوبير يكشف اسم لاعب جديد ينضم إلى الزمالك

مختصما محمود الخطيب.. قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن عمومية النادي الأهلي

الدولار بـ23 جنيها والذهب ينهار.. 3 مفاجآت تسعد المصريين بعد رفع الفائدة

مش هيلعب.. شرط صارم من الفيفا لإنهاء أزمة غرامة كهربا

الأتوبيس اتعجن.. إصابة 17 طالبا في حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بجمصة

ترشيحاتنا

آداب الإسلام عند رؤية الرعد والبرق والمطر.. وماذا يقال؟ المفتي يجيب

مفاجأة بشأن سعر عيار 21..شعبة الذهب تكشف التفاصيل..فيديو

“التضامن الاجتماعي”: تسديد ديون 451 من الغارمين والغارمات بتكلفة 8,5 مليون جنيه

الحكومة: الإفراج عن بضائع بـ 300 مليون دولار تضم السلع الغذائية والزيوت والأعلاف

بالتعاون مع الأزهر.. قومي المرأة ينظم ورش عمل للمقبلين على الزَّواج

القوى العاملة تعلن عن توفير 100 فرصة عمل بشركة سويسرية..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيجامة لافتة.. نسرين طافش تتألق بملابس الكريسماس| شاهد

بالأحمر الناري.. سر لقاء رانيا يوسف مع أحمد الفيشاوي

بعد "أرجل الفراخ".. تناول هذه الأطعمة للحصول على الكولاجين الطبيعي

رفقة زوجها وأولادها.. لقاء الخميسي تتألق بملابس الكريسماس |شاهد

فيديو

كواليس تصادم أتوبيس جمصة المحمل بالطلاب وسيارة نقل

حققت مكاسب غير متوقعة.. حكاية البلوجر رهف وجوز صاحبتها

مهرجانات ورقص وزغاريد الفنانين.. أبرز اللقطات في حفل خطوبة رنا رئيس

سائق توك توك ينهى حياة ابنه الشاب في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ