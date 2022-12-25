بالأسماء .. قائمة جديدة لمستحقات العمالة المصرية بعد مغادرة الأردن

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في تحويل القائمة الـ 107 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 180 عاملا مصريا لدى لمؤسسة الضمان الاجتماعي غادروا عمان نهائيا.

تلقي حسن شحاتة وزير القوى العاملة تقريرا بذلك عبر الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد ، أعلن فيه وبالاسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء علي موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الاسماء ، وفي حال إذا كان الاسم موجودأً ،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا .

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن،سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرا إلى انه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا ، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات .

وفيما يلي الاسماء:

IMG-20221225-WA0144

IMG-20221225-WA0143

IMG-20221225-WA0142

IMG-20221225-WA0140