وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر لبطولة جراند بري للجودو مكفوفين 2023

ناقش الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعدادات استضافة مصر لبطولة جراند بري للجودو مكفوفين، والمقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من (9-18) مارس 2023 بصالة برج العرب بالإسكندرية، والمؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية 2024 في باريس.

تناول اللقاء مناقشة الاستعدات اللوجيستية الخاصة بالبطولة، وعدد الدول المتوقع مشاركتها، والذي يصل إلى 40 دولة بإجمالي عدد مشاركين من 300 إلى 500 لاعب.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعمه للاتحاد المصري للمكفوفين في إقامة البطولات المختلفة في الفترة المقبلة، ودعم جميع الرياضيات التي تهتم بالمكفوفين، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة البطولة هو استمرارا استضافة مصر كبرى البطولات الدولية، موجهاً بتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة، والعمل على تنظيم البطولة في أفضل صورة، وتحقيق النجاح لها على غرار مختلف البطولات التي تقام على أرض مصر.

من جانبه، قدم الدكتور أحمد عوين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للمكفوفين، الشكر للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم المتواصل للاتحاد بصفة خاصة، والرياضة المصرية بصفة عامة، ما كان له بالغ الأثر في تحقيق العديد من البطولات التي أضيفت لسجلات الرياضة المصرية في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن البطولة تم إدراجها ضمن أجندة البطولات الرسمية للاتحاد الدولي للمكفوفين.

حضر اللقاء الدكتورة سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو حداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبد العزيز، مدير عام الإدارة العامة للاتحادات النوعية، والكابتن مرزوق محمد علي، رئيس الاتحاد المصري للجودو والآيكيدو والسومو ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو، ورامي عبد الحميد، أمين صندوق الاتحاد المصري لرياضات المكفوفين، وأحمد شافعي، مدير إدارة الاتحادات النوعية.