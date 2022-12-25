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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يكرم الفائز بالمركز الأول عالميا في مسابقة الحساب الذهني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كرم الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد، الطفل المعجزة عمر ذكي على والي، صاحب ال 7 سنوات ابن قرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة ، والطالب بالصف الثانى الابتدائى والحاصل على المركز الأول على مستوي العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية 2022 م التي أقيمت في تايوان الأحد الماضي حيث شارك في المسابقة عن طريق الاون لاين .

ومنح رئيس الجامعة ، الطفل المعجزة  درع الجامعة بالاضافة إلى شهادة تقدير له تقديراً على تميزه وفوزه المشرف فى البطولة والتى رفع خلالها اسم مصر عاليا. 

وأكد الدكتور شريف خاطر، أن الطفل المعجزة يعد فخرا لمصر وليس الدقهلية أو المنصورة فقط فقد تمكن من رفع اسم مصر عاليا فى بطولة دولية شارك فيها  325 متسابق من 32 دولة على مستوى العالم وتمكن من الفوز بالمركز الأول .

وأشار رئيس الجامعة ، إلى دعمه الكامل للطفل معلنا عن توصيته بمنحه منحة مجانية من الجامعة للطفل إذا إستمر فى تفوقه والتحق فى المستقبل بجامعة المنصورة مؤكدا أنه سيوصى بذلك لمن سيخلفه فى رئاسة الجامعة وقتها.
كما قدم منحة اشتراك مجانى للطفل وأسرته فى خدمات القرية الأولمبية لممارسة الرياضة التى يرغب بها.

كما ثمن جهود أسرته التى ساندته طول الفترة الماضية لتنمية موهبته حتي وصل إلي هذه المكانة ، وتمكن من المشاركة فى تلك البطولات وحصوله فى البطوله الأخيرة على المركز الأول ليكون نموذج للطفل المصرى العبقرى الذى يتحدى الصعوبات لتحقيق أهدافه من صغره  .

فيما عبر الطفل عمر زكى عن سعادته لتواجده فى رحاب جامعة المنصورة والتى يفتخر بها ، مؤكدا أنه سعيد جدا بتكريم الدكتور شريف خاطر له، حيث أنه فخر له أن يكرم من الصرح التعليمى العملاق .

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جامعة المنصورة المنصورة الحساب الذهني لطفل المصري رئيس جامعة المنصورة المركز الأول عالميا

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