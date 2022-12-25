محكمة جزر المالديف تؤيد إدانة الرئيس السابق بتهم فساد

أدانت المحكمة الجنائية في جزر المالديف ، الأحد ، الرئيس السابق للبلاد عبد الله عبد القيوم يمين بتهم الفساد وغسيل الأموال المتعلقة بتلقي رشاوى من شركة خاصة.

وقالت المحكمة إنها تتوقع إعلان الحكم قريبا، ونفى يمين ارتكاب أي مخالفة.

وحُكم على يمين ، الذي فقد السلطة في 2018 ، بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين دولار في 2019 لاختلاس مليون دولار من أموال الدولة ، والتي قالت النيابة إنها حصلت عليها من خلال إيجار حقوق تطوير المنتجع.

بعد الحكم عليه ، تم تحويل يمين إلى الإقامة الجبرية في عام 2020 لكن أطلق سراحه بعد أشهر.

منذ إطلاق سراحه ، عاد يمين ، الأخ غير الشقيق للديكتاتور السابق مأمون عبد القيوم ، إلى السياسة النشطة بحملة ضد النفوذ الهندي في جزر المالديف ، مما أثار مخاوف في نيودلهي.

يمين هو المرشح الرئاسي المعلن عن الحزب التقدمي لجزر المالديف في الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2023.

تقع جزر المالديف بالقرب من ممرات الشحن الاستراتيجية في المحيط الهندي ، وهي نقطة محورية للمنافسة بين الهند والصين على النفوذ في المنطقة.