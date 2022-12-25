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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوباما يؤازر الزمالك أمام المقاولون العرب من مقصورة ستاد عثمان أحمد عثمان

صدى البلد

حرص يوسف إبراهيم " اوباما" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مقصورة ملعب عثمان أحمد عثمان لمؤازرة الأبيض في مباراة المقاولون العرب المقرر انطلاقها بعد قليل في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن الفريق الأبيض في لقاء اليوم بعد قرار الجهاز الفني باستبعاده من القائمة التي ستخوض المباراة.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حسام عبد المجيد – محمد عبد الغني.

خط الوسط : عمر جابر – محمد أشرف "روقا" – إمام عاشور – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه – يوسف حسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي وحمزة المثلوثي و سيد عبد الله "نيمار" ونبيل عماد دونجا و عمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيف جعفر وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينولا.

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