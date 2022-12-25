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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ربت الأفاعي وبدأت تلدغها.. تركيا تعلق علي الهجوم المسلح في فرنسا

تركيا
تركيا

علق وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الأحد،  على الاضطرابات التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، إن الأفاعي التي رعتها فرنسا بدأت تلدغها.

وقال وزير الدفاع التركي: "لقد شاهدوا بأعينهم مدى خطورة دعم ورعاية الإرهابيين وها هي الأفاعي التي دعمتها فرنسا تلدغهم الآن".

واعتبر أكار أن حلفاء بلاده الغربيين "ارتكبوا خطأ كبيرا عندما تعاونوا مع تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي للقضاء على تنظيم إرهابي آخر"، في إشارة إلى التعاون الغربي مع الفصائل الكردية في سوريا ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وفي وقت سابق اليوم، حمل إبراهيم قالن مستشار السياسة الخارجية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزب العمال الكردستاني  مسؤولية الاضطرابات التي تشهدها شوارع باريس في أعقاب مقتل 3 أكراد.

وكتب في تغريدة في تويتر: "هذه هي منظمة حزب العمال الكردستاني في فرنسا".

وأضاف في تغريدته المرفق بها صور لسيارات مقلوبة ومحترقة: "نفس المنظمة الإرهابية التي تدعمونها في سوريا".

سوريا فرنسا داعش حزب العمال الكردستاني باريس أردوغان تركيا

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