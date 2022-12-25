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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الداخلية الفرنسي يكشف ملابسات جديدة بشأن الهجوم على الأكراد في باريس

صدى البلد

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الخميس إن المسلح الذي أطلق النار على مركز ومقهي كردي وصالون حلاقة في باريس، يوم الجمعة الماضي، “استهدف أجانب بوضوح ”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي في مؤتمر صحفي، إن منفذ هجوم باريس:" ليس مؤكدا إذا كان يسعى إلى قتل الأكراد على وجه الخصوص".

كانت السلطات الفرنسية أعلنت رفع قرار احتجاز المشتبه بقتله ثلاثة أكراد في باريس، ويرجع ذلك لأسباب صحية.

ونُقل منفذ هجوم باريس إلى مركز للعلاج النفسي تابع للشرطة، وفقا لما ما ذكرته النيابة العامة.

وقالت النيابة العامة في باريس :"ان الطبيب الذي فحص المشتبه به اليوم في وقت متأخر من فترة بعد الظهر، أقر أن الوضع الصحي للشخص المعني لا يتوافق مع إجراء الاحتجاز". 

وأضافت:" تم رفع إجراء الاحتجاز بانتظار عرضه على قاضي تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك".

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