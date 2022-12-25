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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منافس الأهلي المحتمل.. 4 نجوم مُهددين بالغياب عن الوداد في مونديال الأندية

الوداد
الوداد

كشفت تقارير صحفية عن وجود عدد من اللاعبين مهددين بالغياب عن الوداد في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في دولة المغرب الشقيقة.

ويبدأ نادي الوداد المغربي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الفائز من مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي.

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وقال موقع “le360 sport” المغربي: “جماهير الوداد متخوفة من غياب 4 لاعبين عن صفوف الفريق في بطولة كأس العالم للأندية”.

4 لاعبين مهددين بالغياب عن الوداد

وتابع: “ تتخوف جماهير الوداد من استدعاء كلا من عبد الله حيمود وإسماعيل المترجي وسيف الذين بوهرة وأمين فرحان للمشاركة مع منتخب المغرب الأوليمبي في كأس إفريقيا المقرر إقامتها في الجزائر حيث يتزامن موعدها مع بطولة كأس العالم للأندية”.

واختتم: “تضغط الجماهير على إدارة الوداد من أجل عدم السماح باستدعاء هؤلاء اللاعبين للإستفادة بهم في كأس العالم للأندية”.

الوداد كأس العالم الأهلى أوكلاند سيتي المغرب

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