يحيي نادي يفوز بلقب منشد الشارقة

توج المنشد المصري يحيي نادي بلقب منشد الشارقة لهذا العام.

وكتب يحيي نادي عبر صفحته على الفيسبوك": اتم الله نعمته علي اللهم لك الحمد ولك الشكر علي هذا اللقب تتويج المنشد يحي نادي بلقب منشد الشارقة ، اللقب مصري .



قال المنشد يحيي نادي ابن قرية منشاة أبو زكري التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية وأحد المتقدمين للفوز بجائزة مشد الشارقة بدولة الإمارات العربية، إنه دخل مجال الإنشاد فى سن التاسعة، من خلال مشاركته فى الإذاعة المدرسية وغرس شقيقه الأكبر " بهاء" فنون الإنشاد فيه لما له من بصمة واضحة فى المجال.



وأكد يحيي نادي أن بدايته الحقيقية فى مجال الإنشاد الدينى انطلقت من الجامعة، ومشاركته فى مسابقات الجامعة والحفلات الخيرية، حتى نال لقب منشد الجامعات المصرية،وحصل على كلية التربية الرياضية جامعة بنها.

وأضاف أنه شارك فى إحياء 500 حفلة، فى جميع أنحاء الجمهورية،فضلا عن حرصه على إحياء التراث القديم فى فن الإنشاد الديينى، فأطلق هاشتاج هنبدل المهرجانات بالروحانيات، وبدأ يغرد فى كل مكان فى وسائل المواصلات العامة بقصائد مدح نبوية تطرب الركاب فأطلقوا عليه صاحب البهجة.

وتابع : أنه يحب الإستماع إلى النقشبندى ونصر الدين طوبار، ويعتبر شقيقه الأكبر مثله الأعلى فى المدرسة الحديثة فى الانشاد الدينى.

وينافس يحيي نادي مع 11 متسابقا من دولة عربية،ويحرص لحصد اللقب ورفع علم مصر خفاقا، وحلمه حصد اللقب لكونه يقدم به منذ 5 سنوات حالفه الحظ هذا العام وسجد لله شكرا بعد اجتيازه الاختبارات ممثلا عن مصر فى المسابقة.