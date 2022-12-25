تعليم قنا تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الطالب المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، نتيجة مسابقة الطالب المثالي لمرحلتى الإعدادي والثانوي التي نفذها توجيه عام التربية الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وإشراف صابر زيان، مدير عام الشئون التنفيذية ونفذها أحلام محمود، موجه عام التربية الاجتماعية، و سيد مرزوق، موجه أول المديرية و إيهاب علي محمد، مسئول اتحاد الطلاب بالمديرية.

حصل الطالب محمد عصام عبده، مدرسة الشهيد عبد المنعم رياض، على المركز الأول بنين عن المرحلة الثانوية، و آية خالد محمد، بمدرسة الشهيد وسام منصور بفرشوط مركز أول بنات.



كما حصل عمر محمود عمر بالشرقي بهجورة الثانوية بنجع حمادي على المركز الثاني بنين و رحمة منصور محمود بالشهداء الثانوية بنات بقوص ثاني بنات ، وهايدي اشرف محمود بالشهيد حسني عبادي بالوقف بالمركز الثالث بنات ومحمد السيد غانم بمدرسة عزبة البوصة بأبوتشت، على المركز الثالث بنين.

وفي المرحلة الإعدادية جاءت فاطمة يسري ابراهيم، بمدرسة اللغات الإعدادية بنجع حمادى، مركز أول بنات، و عمر أحمد حمادى بمدرسة ساحل البقيلي، بالمركز الأول بنين، وآمنة عبد الرحيم محمد، بمدرسة جنوب قنا الإعدادية، بالمركز الثاني بنات ، و زكريا منعم فخري، بمدرسة الشهيد أحمد حسانين بفرشوط، بالمركز الثاني بنين.

أما المركز الثالث للمرحلة الاعدادية، فكان من نصيب الطالبة هالة أحمد محمد، بمدرسة النصر الإعدادية بقوص، و الطالب أحمد محمد فتحي، بمدرسة الشيخ عبد القوى الإعدادية بصوص نقادة.