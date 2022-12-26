أب يناشد وزارة الصحة لإنقاذ ابنته وإجراء عملية قلب مفتوح

طفلة رضيعة لم يتعد عمرها 7 أشهر، ولدت بعيب خلقي في القلب ، وتحتاج إلى إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة، وعلى الرغم من أن والدها طرق جميع الأبواب فإنها لا تزال تعاني غير قادرة على التنفس بشكل طبيعي، وكل أمل أسرتها أن تستجيب وزارة الصحة بإيداعها في أقرب مستشفى لإجراء الجراحة..بهذه الكلمات بدأ والد الطفلة حديثه.

ويقول أحمد محمد زيدان ، والد الطفلة " رحيق " ، المقيم في مركز ومدينة حوش عيسي التابعة لمحافظة البحيرة ، في رسالة بعث بها لخدمه شكاوى " بين الناس " التى يقدمها موقع صدى البلد : أن حالة ابنته الصحية استدعت وفق تشخيص الأطباء، إجراء جراحة عاجلة (قلب مفتوح)، وذلك قبل أن تتم شهرين فكانت تتابع في مستشفى الناس ومن المفروض البنت تعمل العملية من شهر فاتولكن لم القي أهتمام بحالة ابنتي واخر كشف الدكتور قال لينا بعد شهرين فية متابعه عشان تعمل العملية، دلوقتي عده الشهرين..وبتصل بالمستشفى بيقولو لسه الميعاد القادم في شهر 4 اللي القادم يعني كده 8 شهور مش شهرين..وعملت التأمين الصحي بعد ما حيرنا، وحولنا علي مستشفى سموحه في الاسكندريه، المفروض البنت كانت تتحجز في المستشفى عشان تعمل العملية، بس المستشفى بردة محيرنا وفي الاخر قالو مفيش حجز هنا .



وناشد وزارة الصحة أن تنظر الى حالة نجلته بنظرة رحمة وعطف، بالموافقة على أخراء عملية " قلب مفتوح " على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العملية .

للتواصل مع والد الطفلة من خلال رقم

01027074902

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