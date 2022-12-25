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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

أسفلها رجل.. مواطن يثير جدلا بـ موتوسيكل معلق على بلكونة الشقة|ما الحكاية؟

مواطن يثير جدلا
مواطن يثير جدلا بـ موتوسيكل معلق على بلكونة الشقة

أثارت صورة منتشرة لمواطن جعل وسيلة التنقل الخاصة به “موتوسيكل” معلقة على بلكونة منزله من الدور الثاني بإحدى العمارات. 

وأظهرت الصورة المنتشرة قيام شخص برفع الموتوسيكل معلقا على “البلكونة". 

ونش للموتوسيكل 

وكشفت الصورة، الحيلة الغريبة التي يرجح سببها بأنها لحماية “الموتوسيكل من السرقة” جلوس رجل كبير أسفل شرفة منزله “البلكونة”؛ مما يهدد حياة كل من يمر من تحتها بسبب الحيلة الخطيرة. 

 مواطن يثير جدلا بـ موتوسيكل معلق على بلكونة الشقة

تعليقات متعددة 

وكانت من أبرز تعليقات مستخدمي موقع “فيسبوك” على الصورة المنتشرة: “عامل ونش في البلكونة دماغ شغالة مش بتنام”، “الله عليك بس ممكن يسرق عحد تنزل السلم”، “يمكن بالخطأ يقع علي أي حد ماشي في الشارع ده تفكير شيطاني أناني”. 

وأضاف آخرون يحذرون من انتشار فكرته: “تصرف غلط لازم بلاغ للشرطة لأن ثقل الموتوسيكل ممكن توقع الحيطة على حد في الشارع أو تهد العقار على اللى فيه، تفكير أنانى”، “كان عمل مفتاح لبوابة البيت وركن الموتوسيكل  داخل البيت أفضل”.

وتابع آخرون يأكدون على خطورة حيلة صاحب “الموتوسيكل”: “تفكير فطري، لكن هل فكر العمود الجميل أو الحيطة اللي ركب فيها الونش و الموتوسيكل دي تستحمل الوزن للثقيل ده لمتي ؟؟!!! و ممكن يتسبب في انهيار العمارة بالكامل وساعتها شقته وبيته كله هيكون اتسرق منه و روحه كمان احتمال كبير”.

ولفت البعض مما يدعمون فكرة صاحب الموتوسيكل: “يلا أنتم كمان اعملوا زيه كده فكره جهنمية عشان ما فيش حد يسرق الموتوسيكلات تبقى محطوطة كلها على الواجهة بدل التكييفات هتجيب لكم برده هواء”. 

 مواطن يثير جدلا بـ موتوسيكل معلق على بلكونة الشقة
الموتوسيكل البلكونة صورة منتشرة وسيلة التنقل العمارات ونش للموتوسيكل

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