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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بمهد لحاجة .. عمرو أديب: وارد أن الدولة تبيع بعض من الأصول |فيديو

عمرو أديب
عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية أصدرت كتابا عن خروج الدولة من عدد من الأنشطة، بسبب أن دور الدولة يكون منظم فقط، موضحاً "وارد أن الدولة تبيع بعض الأصول .. ودا بيحصل في العالم كله .. الدولة بترتب أولوياتها".

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واضاف "عمرو أديب" خلال برنامجه "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، "انا مش بمهد لاي حاجة .. ويحدث أن الدولة تتخارج من عدد من الأنشطة .. الدولة مش لازم تعمل فول وطعمية .. والدولة مش لازم يكون عندها سمك مقلي".

وتابع الإعلامي عمرو أديب أن شركة النساجون الشرقيون حدث بها بيع اليوم وهي شركة رابحة، مشيرا إلى أن من الوارد بيع بعض أصول الدولة .

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